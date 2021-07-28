 

Ученые: К 2050 году количество случаев деменции во всем мире утроится

28.07.2021, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, благодаря которому дали прогнозы по поводу развития случаев деменции. По их словам, в мире к 2050 году количество пациентов с этим заболеванием утроится.
Деменцией на Земле спустя 30 лет будут страдать примерно 152 миллиона человек. Это обусловлено старением населения на планете. Чтобы избежать развития этой болезни необходимо вести здоровый образ жизни. Факторами риска развития деменции исследователи считают высокий ИМТ (индекс массы тела) и курение.

По итогам 2019 этим недугом на планете страдали около 57,4 миллионов человек. К 2050 году этот показатель превысит 152 миллиона, как прогнозируют ученые. Чаще всего пациентов с деменцией можно будет встретить в Северной и Восточной Африке, а также на Ближнем Востоке. При этом, авторы исследования убеждены, что будут наблюдаться и позитивные изменения.

По словам главного научного сотрудника Ассоциации болезни Альцгеймера Марии К. Каррильо, количество пациентов с деменцией растет из-за старения населения Земли. Факторами риска развития деменции, которые касаются даже молодых людей, являются сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Источник: popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Погибший в огне охранник превратился в беспокойного призрака с ключами

12.07 / Стало известно о смерти главного свидетеля по делу о смерти группы Дятлова

22.11 / Диетолог Заикина рассказала об опасности зеленого лука

15.03 / Виктор Баранец заявил о превосходстве России перед США в создании электромагнитного оружия

07.11 / Мнение: Ограничение на размер домов, льготная ипотека и уменьшение платы за коммуналку

02.07 / В России введут уголовную ответственность за отрицание единства русского, украинского и белорусского народов

04.06 / Психолог Метелина назвала признаки зависимости от сериалов

18.11 / Мнение: Почему банки не отвечают за мобильное мошенничество

02.06 / Правильно подобранная, она может улучшить любой образ: как вписать трендовую летнюю обувь в свой гардероб

12.07 / В Apple Pay появилась возможность подключения карты «МИР»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика