Ученые: К 2050 году количество случаев деменции во всем мире утроится

Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, благодаря которому дали прогнозы по поводу развития случаев деменции. По их словам, в мире к 2050 году количество пациентов с этим заболеванием утроится.

Деменцией на Земле спустя 30 лет будут страдать примерно 152 миллиона человек. Это обусловлено старением населения на планете. Чтобы избежать развития этой болезни необходимо вести здоровый образ жизни. Факторами риска развития деменции исследователи считают высокий ИМТ (индекс массы тела) и курение.

По итогам 2019 этим недугом на планете страдали около 57,4 миллионов человек. К 2050 году этот показатель превысит 152 миллиона, как прогнозируют ученые. Чаще всего пациентов с деменцией можно будет встретить в Северной и Восточной Африке, а также на Ближнем Востоке. При этом, авторы исследования убеждены, что будут наблюдаться и позитивные изменения.

По словам главного научного сотрудника Ассоциации болезни Альцгеймера Марии К. Каррильо, количество пациентов с деменцией растет из-за старения населения Земли. Факторами риска развития деменции, которые касаются даже молодых людей, являются сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Источник: popmech.ru