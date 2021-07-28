 

Высокий уровень холестерина связан с повышенным риском деменции

28.07.2021, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что в среднем возрасте высокий показатель холестерина ЛПНП связан с риском развития болезни Альцгеймера и деменции. Речь идет о временном промежутке в 10 лет.
На сегодняшний день это исследование является самым крупным в научном мире. Ученые протестировали людей, в которую входили свыше 1,8 миллионов респондентов. Их возраст был старше 40 лет, а наблюдения за их уровнем холестерина проводились в период 1992-2009 года.

Уровень холестерина ЛПНП измерили у 953 тысячи добровольцев. У 2,3% (21,6 тысяч человек) в дальнейшем выявили болезнь Альцгеймера или деменцию. Из всего числа респондентов, которые сдали анализы на общий холестерин, около 2,7% (50 тысяч человек) услышали диагноз деменция. При этом, результаты исследования исследователи не связывали с ИМТ, геномом или применением статинов. Ученые после проведения исследования призвали включить холестерин ЛПНП к факторам риска развитии этих заболеваний.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Что произошло за ночь 2 ноября

25.05 / Эксперимент с синхротронным рентгеновским излучением выявил небольшой толчок с большими последствиями

25.02 / Школьникам запретят играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю

13.07 / Из первых уст: Иван Дорн о Каннском кинофестивале, Кирилле Серебренникове и фильме “Петровы в гриппе”

25.11 / Как предотвратить воздействие отходов на окружающую среду

01.09 / В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии

29.01 / Мнение: Лживая картина

08.09 / Специалист рассказала о загадочных звонках россиянам с молчанием в трубку

11.04 / Мнение: Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

02.04 / Мнение: Криль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика