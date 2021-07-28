Высокий уровень холестерина связан с повышенным риском деменции

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что в среднем возрасте высокий показатель холестерина ЛПНП связан с риском развития болезни Альцгеймера и деменции. Речь идет о временном промежутке в 10 лет.

На сегодняшний день это исследование является самым крупным в научном мире. Ученые протестировали людей, в которую входили свыше 1,8 миллионов респондентов. Их возраст был старше 40 лет, а наблюдения за их уровнем холестерина проводились в период 1992-2009 года.

Уровень холестерина ЛПНП измерили у 953 тысячи добровольцев. У 2,3% (21,6 тысяч человек) в дальнейшем выявили болезнь Альцгеймера или деменцию. Из всего числа респондентов, которые сдали анализы на общий холестерин, около 2,7% (50 тысяч человек) услышали диагноз деменция. При этом, результаты исследования исследователи не связывали с ИМТ, геномом или применением статинов. Ученые после проведения исследования призвали включить холестерин ЛПНП к факторам риска развитии этих заболеваний.

Источник: medikforum.ru