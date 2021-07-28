Скандалы: «Масштабы коррупции поражают»

Спецслужбы после проведения обысков у ростовских сотрудников ГИБДД нашли сравнимые со ставропольскими дворцы и коробки денег

В Ростовской области проходят обыски у высокопоставленных сотрудников ГИБДД и представителей автошкол. Они связаны с уголовным делом о коррупции в высших эшелонах силовых органов региона. Отстранены от работы как минимум трое сотрудников Госавтоинспекции, сообщили Znak.com информированные источники в ростовском ГУ МВД. Один из подозреваемых жил в роскошном особняке — как и задержанный недавно за взятки начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов.

По данным Znak.com, оперативно-следственные мероприятия 27–28 июля проходили в здании МРЭО (межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе) ГИБДД Таганрога, а также в управлении Госавтоинспекции Новочеркасска. Оперативники ФСБ и ОРЧ службы собственной безопасности регионального полицейского главка считают, что местные гаишники получали взятки, суммы которых исчисляются сотнями тысяч рублей. Отчасти эту информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) «возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей автотранспортных средств и 39-летнего жителя Ростовской области»: они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

«По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали взятку в сумме более 190 тыс. рублей не установленным в настоящее время должностным лицам из числа сотрудников РЭП отделения № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области (дислокация город Таганрог) за успешную сдачу кандидатами в водители транспортных средств практической части экзамена на право управления транспортным средством», — уточнили в ведомстве.

Источники Znak.com утверждают, что уголовное дело возбуждено также по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), всего на данный момент отстранены от работы трое сотрудников ГИБДД: сначала они работали в Новочеркасске, затем были переведены Таганрог, а потом снова вернулись на прежнее место службы. «Масштабы коррупции, как всегда, поражают. Вопрос только в том, что в конечном счете смогут доказать следователи и что дойдет до обвинительного заключения», — говорят лица, знакомые с ситуацией.

По не подтвержденным пока данным, на допросы были вызваны все сотрудники МРЭО Таганрога и Новочеркасска. Говоря о взятках, источники уточняют, что у сотрудников ГИБДД и представителей автошкол при обысках были обнаружены меченые купюры, которые используют в оперативных мероприятиях по коррупции. «Как и в случае с Сафоновым, оперативники опять работают во дворцах, находят целые коробки денег и дорогостоящие автомобили», — заявляют наши источники.

Телеграм-канал «Выстрел в голову» опубликовал несколько фотографий, которые, как утверждается, были сделаны в ходе сегодняшних обысков в Ростовской области. На снимках роскошный особняк одного из фигурантов, дорогие машины и пачки денег. А еще портрет силовика в кителе с большим количеством наград (среди которых медали советского образца).

«Вслед за задержанием ставропольского начальника ГИБДД обыски прошли в здании МРЭО Таганрога. Поводом послужило задержание посредника, который постоянно носил взятки начальству таганрогского ГИБДД. Обыски прошли и в доме высокопоставленного сотрудника МРЭО Матвеева (на портрете), где были обнаружены пачки денег, автомобили и другие атрибуты роскошной жизни. Правда, до золотого унитаза начальник еще не „дослужился“», — говорится в сообщении анонимного телеграм-канала.

На прошлой неделе был арестован начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Его обвиняют в том, что он и шестеро его подельников, среди которых еще два сотрудника ставропольского ГИБДД и четверо гражданских, продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это 19 млн рублей. По данным следствия, взятки приходилось платить тем, кто осуществлял грузоперевозки зерновых культур и инертных товаров. Опрошенные Znak.com грузоперевозчики заявили, что 19 млн — это ежедневный заработок гаишников-коррупционеров и сотрудников Ространснадзора. По их словам, общая сумма поборов в России по такой схеме — около 100 млрд рублей в год. Общественники добавили, что ждут «продолжения банкета» (новых задержаний коррупционеров) в Ростовской области и Краснодарском крае.

В группировку Сафонова, как говорят следователи, входили бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Кроме того, за взятки был задержан заместитель Сафонова Александр Ткаченко. 20 июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уволил начальника ставропольского управления МВД Сергея Щеткина.

СК опубликовал видео из дворца, где жил Сафонов. Особняк был построен в элитном квартале Ставрополя. Стоимость жилья здесь начинается от 12 млн рублей. Дворец Сафонова эксперты оценили минимум в 20 млн рублей. На кадрах показаны интерьеры нескольких комнат с золотой лепниной и дорогой мебелью, росписью стен в стиле рококо, напольными вазами, тяжелыми золотыми портьерами и хрустальными люстрами. В доме оказался позолоченным даже унитаз. В одной из комнат стоял трон. Кроме того, как позже выяснилось, Сафонов строил второй особняк — в станице Новомарьевской, где живут родственники гаишника. Стройка обнесена забором с коваными воротами и калиткой, украшенными вензелями.

Игнат Бакин