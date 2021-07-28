В Общественном штабе рассказали о защите тестового онлайн-голосования

Узнать итоги можно будет только после окончания тестового голосования. Ключ соберут вместе 30 июля. После этого начнется расшифровка результатов, сообщил руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

“Чтобы избиратели смогли проголосовать, и их голос был зашифрован и затем расшифрован, мы и проводим сегодня эту процедуру”, – пояснил он.

Части ключа записаны на отдельную флеш-карту. Каждая защищена кодом, который известен только хранителям ключа – членам Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Флеш-карты с частями ключа запечатали в защищенные от взлома сейф-пакеты и передали хранителям. Компьютер, где сгенерировали ключ, отключат от Сети, поместят в экранируемый пакет и кейс и отправят на хранение.

Столица готова к тестированию системы онлайн-голосования, отметила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова. По ее словам, узнать результаты голосования можно будет только после соединения всех частей ключа на том же компьютере, где его разделили.

Тестовое голосование в Москве пройдет 29-30 июля. Принять участие могут совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru.

Участники выскажут свое мнение об обязательной вакцинации от коронавируса представителей общественно значимых профессий. Также москвичей спросят о том, развитию какого транспорта власти должны уделять приоритет – личного или общественного.