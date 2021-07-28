РПЦ требует дисквалифицировать Виталину Бацарашкину за использование магического амулета на Олимпиаде

Духовник российской олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев подал рапорт о дисквалификации спортсменки Виталины Бацарашкиной, которая во время олимпийских соревнований носила «ведьмачий медальон».

В понедельник 24-летняя омичка участвовала в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров и принесла российской команде первую золотую медаль. Также она установила новый олимпийский рекорд – 240,3 балла. Во время выступления на шее Виталины висел медальон «Школы кота» из компьютерной трилогии «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Использование магического атрибута во время соревнований возмутило представителей церкви.

«Пока церковь пытается привлечь благодать божию на головы российских олимпийцев, отдельные спортсмены прибегают к магии и ведьмовству, суть богопротивным деяниям. Особенно возмутительно, что это приносит им олимпийское золото. Бацарашкина должна быть дисквалифицирована, медаль у неё нужно изъять, а саму Виталину направить на покаяние в хороший, строгий монастырь», – заявил духовник российской команды.

Олимпийский комитет России (ОКР) пообещал рассмотреть рапорт священнослужителя на ближайшем заседании. На нём также заслушают объяснения спортсменки. В частных разговорах члены ОКР говорят, что духовником сборной движет зависть и конкуренция. На днях он освятил олимпийский бассейн, после чего российские пловцы, считавшиеся фаворитами заплыва, выступили более чем посредственно. Ведьмачий же медальон принёс стране вполне ощутимый результат – первую золотую медаль.

Духовник требует дисквалифицировать Бацарашкину не позднее пятницы. В противном случае с субботы он перестанет допускать российских олимпийцев ко причастию.

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