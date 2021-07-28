Юлия Снигирь, Рената Литвинова и другие на закрытии кинофестиваля в Москве

Фестиваль “Новая женственность”, прошедший при поддержке онлайн-кинотеатра KION, завершился российской премьерой фильма “Красотка на взводе” с Кейт Бекинсейл, которая позавчера отметила 48-летие, в главной роли. Посмотреть фильм в этот вечер пришли Юлия Снигирь, Яна Гладких, Мария Шумакова, Дарья Повереннова с супругом Андреем Шароновым, Полина Аскери, Ксения Соловьева, Софья Капкова, Иляна Эрднеева, Илья Бачурин и другие. Показ посетила и Рената Литвинова, которая на днях гуляла на 20-ом дне рождения дочери Ульяны.

Рената Литвинова Мария Шумакова Юлия Снигирь Полина Аскери

Всего с 20 по 27 июля в рамках фестиваля было показано 13 фильмов разных жанров, среди которых есть победители и номинанты крупнейших международных фестивалей. А ленты “Я создан для тебя”, “Красотка на взводе”, “Маленькая мама” и “Удовольствие” выйдут в широкий прокат после показа на фестивале.

Отдельным важным акцентом программы фестиваля стала документальная лента “Женщины, создающие кино” — масштабная энциклопедия “женского кино”, история которого началась задолго до появления современного феминизма: режиссер Марк Казинс использовал порядка тысячи фрагментов из фильмов, охватывающих несколько десятилетий и пять континентов. На фестивале была показана первая его часть, рассказчицами в которой выступают Тильда Суинтон, Джейн Фонда и другие известные актрисы.

Иляна Эрднеева Яна Гладких Илья Бачурин Софья Капкова Анна Лилиенталь и Юлия Снигирь Ксения Соловьева Андрей Шаронов и Дарья Повереннова