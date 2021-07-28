Эксперт оценил решение Роскомнадзора о блокировке экстремистских интернет-ресурсов

«Роскомнадзор делает то, что должен, в интересах безопасности населения. В обществе наблюдается достаточно спокойное отношение к подобного рода сообщениям», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин. Так он прокомментировал решение Роскомнадзора о блокировке нескольких экстремистских ресурсов в интернете, включая сайты, связанные с Алексеем Навальным.

«Роскомнадзор действует в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поэтому блокируются каналы и сайты организаций и лиц, которые размещают экстремистский контент», – отметил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

Он напомнил, что ФБК (внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен) неоднократно призывал людей на массовые несогласованные митинги.

Аничкин отметил, что практика блокирования ресурсов распространена во многих других странах. Эксперт указал на то, как жестко блокируются каналы, содержание которых идет вразрез с государственной политикой. «В этом нет ничего удивительного. Это исполнение норм права со стороны уполномоченных государственных органов», – констатировал он.

При этом Аничкин отметил, что в обществе наблюдается достаточно спокойное отношение к подобного рода сообщениям. «Люди осознали, что за любые виды экстремистской деятельности, призывы к насилию и другие противоправные деяния нужно отвечать в соответствии с законом», – подчеркнул эксперт.

Аничкин также пояснил, что у государства всегда имеются на вооружении инструменты блокировки различных сайтов и каналов, уличенных в экстремистской деятельности. «Поэтому Роскомнадзор делает то, что должен в интересах безопасности населения», – заключил он.

В понедельник стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту осужденного блогера Алексея Навального. Это следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам. Основанием для внесения в реестр сайта Навального стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, передает РИА «Новости».

Согласно этой статье, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка.

Кроме того, заблокирован доступ к сайту созданного Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иностранным агентом и экстремистской организацией, суд принял решение о запрете фонда), а также к сайтам движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) и «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ), который внесен Минюстом в списки иноагентов.

«Согласно требованию Генпрокуратуры России, упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и штабов Навального», – сообщили RT в пресс-службе Роскомнадзора.