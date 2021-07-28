Страны ЕС решили создать инфраструктуру безопасной квантовой связи

Страны-члены Европейского союза взяли на себя обязательство по совместному созданию безопасной инфраструктуры квантовой связи (EuroQCI), в будущем она охватит весь ЕС и обеспечит безопасные коммуникационные сети и потребности Европы в сфере кибербезопасности, сообщили в Европейской комиссии.

«Я очень рада, что все страны ЕС присоединились к европейской инициативе по созданию инфраструктуры квантовой связи EuroQCI, которая станет прочной основой для реализации задач Европы в области квантовых коммуникаций. Сильные национальные квантовые сети станут основой общеевропейской структуры, поэтому важно, чтобы все участники проявляли в этом направлении амбициозность», – приводит слова вице-президента ЕК Маргрет Вестагер РИА «Новости».

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отметил, что «кибербезопасность является важным компонентом цифрового суверенитета ЕС, инициатива EuroQCI станет базой для безопасного доступа всех европейцев к защищенным и надежным коммуникационным услугам».

Сообщается, что EuroQCI будет частью работы Еврокомиссии по запуску масштабной общеевропейской безопасной коммуникационной системы. EuroQCI дополнит существующую коммуникационную инфраструктуру ЕС повышенным уровнем безопасности, основанным на принципах квантовой механики.

Отмечается, что квантовые линии связи в отличие от существующих позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью, а передаваемая информация надежно зашифрована.

Ранее были определены сроки появления сетей квантовой связи в России.