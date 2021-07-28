 

Политолог: Если из-за дефицита металлолома начнут останавливаться заводы, социальная стабильность на востоке Украины испарится мгновенно

28.07.2021, 14:30, Новости дня
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“Государственная поддержка или 2 тыс. металлоломщиков, или 200 тыс. работников горно-металлургического комплекса – выбор, казалось бы, понятен. Если бы ближайшие президентские выборы были не через два года, власть наверняка без лишних разговоров поддержала бы заводы, на которых трудится больше электората. Но до выборов далеко, и это дало шанс на открытую дискуссию в Минэкономики для фирм, зарабатывающих на вывозе из Украины стратегического для металлургии сырья. Спекулятивный бизнес с быстрыми деньгами и большими оборотами в стиле “купи-продай” привлекателен для многих молодых политиков во власти”, – считает он.

Эксперт убежден, что главным аргументом для любой власти, которая делает выбор в пользу той или иной отрасли, должны быть зарплаты и налоги.

“Если из-за дефицита вывезенного за рубеж металлолома в Украине начнут останавливать металлургические заводы и увольнять людей, социальная стабильность в восточных областях страны испарится мгновенно. Очевидно, этот политический фактор сыграет серьезную роль при определении позиции правительства в вопросе возможного запрета на вывоз металлолома из Украины”, – заявил Давидюк.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал инициативу профильных ассоциаций “Укрметаллургпром” и “Укртрубопром” о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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