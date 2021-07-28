Зеленский собирает СНБО на пятницу. Заседание может пройти на Донбассе – СМИ

По словам собеседника издания, на данный момент обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза. По его словам, собраться СНБО может на Донбассе.

По словам другого собеседника, в повестку дня будет включен и вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Вынесение этого вопроса на заседание СНБО Зеленский анонсировал утром 28 июля.

Контекст:

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее анонсировал первое выездное заседание Совбеза на 16 июля. Оно должно было состояться в Сумах. Однако 15 июля стало известно, что заседание СНБО состоится в Киеве.

На заседании 16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины. По словам Данилова, санкции были введены в том числе в отношении украинцев, которые находятся в санкционном списке США.

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