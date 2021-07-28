 

Нардеп Шуляк: Я отказалась от должности министра. Гончарук после этого не разговаривал со мной больше месяца

28.07.2021, 14:30, Новости дня
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“Самая большая амбиция – я отказалась от должности министра. Это правда. Об этом все знают. Я отказалась от ряда других должностей не менее прекрасных. У меня есть одна очень большая амбиция: я делаю реформу, которая связана с ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – “ГОРДОН”). И пока я ее в парламенте не сделаю… Мне кажется, что я очень близко подошла к тому, чтобы сломать старую систему. И для меня это невероятный вызов. Это можно… Знаете, как кто-то, там, памятники строит, кто-то – дома, а для кого-то важно сломать то, что есть, и построить по новым правилам. Поэтому пока я это не сделаю… А мы сейчас получаем колоссальное сопротивление, начиная медийными атаками до каких-то даже угроз иногда. Поэтому пока не сделаю, я останусь в парламенте обязательно”, – подчеркнула нардеп.

Шуляк добавила, что у нее есть планы по законопроектам на все время каденции. 

На вопрос журналистки, действительно ли бывший премьер-министр Украины Алексй Гончарук, в организации которого Шуляк работала до избрания в парламент, обиделся на ее отказ от предложения стать министром,  нардеп ответила: “Да. Он не разговаривал со мной больше месяца. Это правда”.

Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50. Читайте полный текст интервью.

Сейчас Шуляк и Гончарук общаются редко.

“Он сейчас не в Украине. Он больше времени проводит в Соединенных Штатах. Поэтому наше общение очень короткое. Но понятно, что мы иногда переписываемся, иногда созваниваемся. Вот у него недавно был день рождения – в июле – и, конечно, я его поздравляла”, – сообщила нардеп.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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