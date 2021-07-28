Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию в Украине до начала осени

Перед принятием соответствующего постановления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 августа цены на электроэнергию для населения останутся без изменений.

“Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии”, – сказал глава правительства.

“РБК-Украина” со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления пишет, что Кабмин продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии.

“Учитывая указанное и необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ПСО еще на один месяц, до 31 августа. Это создаст предпосылки для более эффективного проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение Кабинета министров Украины”, – отметили авторы проекта постановления.

Контекст:

Правительство Украины на заседании 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

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