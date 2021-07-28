 

Ученые уточнили, когда люди научились добывать и использовать огонь

28.07.2021, 14:28, Новости дня
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Как сообщают исследователи жизни древних людей, наши далекие предки научились самостоятельно разводить огонь почти в одно и то же время в разных уголках Земли. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки.

Создается впечатление, что человека действительно научил добывать огонь какой-то Прометей. Этот «квантовый переход» произошел примерно 400 тысяч лет назад, уточняют представители науки.

В дальнейшем человек быстро научился использовать огонь с разной целью: не только согреться, но и освещать темные пещеры, в которых жили древние люди, а также – готовить еду, защищаться от враждебных представителей животного мира и т.д. И это были только первые шаги, которые поступательно делались вплоть до индустриальной эпохи.



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