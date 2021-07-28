Оказалось, что собаки легко распознают ложь по интонации голоса хозяина

Собаки легко могут определить, когда люди им лгут. Об этом заявили исследователи из венского университета, работавшие над изучением поведения домашних питомцев.

Ситуации, когда люди обманывают своих собак, не так уж редки, говорят ученые. Самый распространенный случай – это просьба «подождать немного» и обещания, что «я скоро приду», когда человек знает, что он уходит (уезжает) надолго или же вовсе решил покинуть своего верного друга.

Собаки все это хорошо чувствуют, отмечают ученые. Человека обязательно выдаст нетипичная интонация в голосе, движения и прочие признаки лжи. Возможно, собака и не разбирает всех подробностей информации, сообщаемой ей устной речью. Но она точно знает, что человек пытается ее обмануть.