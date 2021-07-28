 

Безруков о смерти пасынка: “Если не выпивал, не мог заснуть”

28.07.2021, 14:26, Разное
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Популярный российский актер Сергей Безруков рассказал, как пережил смерть своего пасынка. Он рассказал, что в тот период ему и супруге Ирине было тяжело. Звезда сериала «Бригада» порой не мог заснуть, если не выпивал.
Сергей и Ирина Безруковы в 2015 году развелись после 15-ти лет брака. За это время актриса не подарила супругу наследников. У нее был сын Андрей Ливанов от предыдущих отношений. В 2015 году он скончался в возрасте 25-ти лет.

Уже шесть лет Сергей Безруков женат на Анне Матисон. С режиссером он познакомился на съемочной площадке картины «Млечный путь», где актеру досталась главная роль. В тот момент между ними не возникли романтические чувства, поскольку Безруков переживал смерть приемного сына Андрея Ливанова.

С супругой Ириной у актера была сложная ситуация. Он не любит вспоминать о том периоде времени, поскольку приходилось очень тяжело. Ситуация была довольно болезненной, но Безруков продолжал сниматься. Его супруга Ирина заявляла, что необходимо работать, чтобы «зрители не страдали». Актер не понимает, как играл в кадре. На площадке всегда дежурил врач, поскольку Безрукову иногда было очень плохо.

Тогда актер поддерживал Ирину Безрукову, пытался оградить от журналистов. Она смогла спокойно попрощаться с сыном и поговорить с отцом ребенка Игорем Ливановым. Вскоре после случившегося Сергей и Ирина Безруковы приняли решение о разводе. Актер счастлив в новом браке. Супруга Анна Матисон подарила ему уже троих детей.

Безрукову удалось сохранить приятельские отношения с экс-женой. Они нормально общаются, актриса работает в театре, по возможности звезда «Бригады» помогает ей.

Источник: www.starhit.ru



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