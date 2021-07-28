 

Бойфренд Инстасамки мечтает о сексе с Аллой Пугачевой

28.07.2021, 14:26, Разное
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Возлюбленный Инстасамки рэпер Moneyken публично заявил, что мечтает оказаться с Аллой Пугачевой в одной постели. Интимная жизнь со своей возлюбленной его устраивает, но 20-летний артист не против был бы заняться с сексом с Примадонной отечественной эстрады.
У артиста спросили, с кем он мечтает заняться сексом. Он без раздумий ответил, что сделал бы это с Аллой Пугачевой, поскольку та является великой женщиной.

Инстасамка совершенно спокойно отреагировала на такое эпатажное заявление возлюбленного. Она призналась, что не ревнует своего избранника к Алле Пугачевой. Она не сомневается в чувствах рэпера. К тому же блогер очень уважает Аллу Борисовну.

К слову, о своих желаниях артист мог заявить и ранее. Он участвовал в программе супруга Пугачевой Максима Галкина, которая называется “Музыкалити”.

Источник: radiokp.ru



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