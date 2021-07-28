 

Бывший муж Дины Немцовой впервые прокомментировал их развод: «Ни капельки не жалею»

28.07.2021, 14:26, Разное
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Недавно дочь Бориса Немцова Дина решила раскрыть некоторые подробности ее развода с Дмитрием Матевосовым. В своем микроблоге в Instagram она призналась, что расставание оказалось трудным испытанием. После этого ее бывший супруг тоже решил рассказать о том, как он видит и переживает ситуацию.
По его словам, 19-летняя возлюбленная не была готова к созданию крепкой семьи. При этом, он по сей день не понимает в полной мере, почему отношения завершились именно таким образом, и размышляет на тему того, могло ли все быть по-другому. Основной причиной разрыва послужило то, что взгляды на институт семьи и в целом на жизнь совсем не совпали.

Паре повезло понять это быстро, причем осознание пришло именно Немцовой, а ее избраннику осталось просто согласиться. Матевосов добавил, что абсолютно не сожалеет о данном исходе, потому что они оказались чересчур разными, и об этом свидетельствовало множество мелких факторов.

До свадьбы отношения бывших супругов продлились четыре года. Они учились в одной школе и приняли решение узаконить отношения, когда обоим было по 18 лет. Немцова считает, что несмотря на то, что брак просуществовал всего два месяца, решение было осознанным и взвешенным.

Источник: www.starhit.ru



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