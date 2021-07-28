Скандалы: Генерал Росгвардии погорел на салоне красоты

Суд признал доказанной вину бывшего главного тыловика в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга Галина открыла парикмахерскую

К восьми годам колонии, лишению погон, наград и крупному штрафу попросили приговорить в ходе прений сторон представители военной прокуратуры экс-замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. По мнению прокуроров, в ходе процесса в Реутовском гарнизонном военном суде полностью доказана вина бывшего главного тыловика в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга Галина открыла парикмахерскую. Еще одного фигуранта, экс-начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского майора Кирилла Прокудина, обвинение предложило отправить в места не столь отдаленные на четыре года. Между тем защита подсудимых настаивает, что ставшее предметом спора помещение никогда в собственности Росгвардии или ее предшественников или вообще госструктур не находилось, а у четы Милейко оказалось на вполне законных основаниях.

Длившееся около двух месяцев судебное следствие по делу бывшего главного тыловика Росгвардии Сергея Милейко председательствующий Артем Филимонов объявил завершенным еще на прошлой неделе. А во вторник представители военной прокуратуры в прениях сторон огласили сроки наказания для подсудимых, заявив, что вина обоих в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказана.

А потому, как посчитали гособвинители, Сергей Милейко должен быть приговорен к восьми годам колонии общего режима, лишению звания генерал-лейтенанта и полученных наград и штрафу в 800 тыс. руб. в качестве дополнительного наказания.

Роль предполагаемого подельника в оформлении аферы Кирилла Прокудина, который в отличие от содержащегося в СИЗО господина Милейко находится на свободе под домашним арестом, прокуроры предложили оценить в четыре года колонии с лишением звания майора. При этом само спорное помещение в Балашихе, ставшее предметом уголовного разбирательства, обвинение посчитало нужным передать «законному владельцу». Правда, в данном случае могут возникнуть разночтения, так как изначально речь шла о том, что квадратные метры общей стоимостью около 18 млн руб. принадлежат Росгвардии, но уже в ходе судебного следствия в деле появился еще один потерпевший в виде управления Росимущества по Московской области, а сумма ущерба, названная в ходе прений, снизилась до 9,8 млн руб.

После этого начали выступать адвокаты подсудимых и сами обвиняемые, которые попросили вынести «справедливый приговор».

Надо отметить, что ранее защита офицеров не раз заявляла: в документах обвинения нет доказательств самого факта хищения нежилого помещения ведомственного дома в Балашихе, где позже Галина Милейко открыла свой салон красоты. Сама женщина на одном из последних заседаний в ходе допроса пыталась подтвердить алиби своего супруга. В частности, по данным “Ъ”, она сообщила суду, что в свое время совершенно случайно узнала о продаже злополучного помещения, увидев вывешенный рекламный баннер. Она решила его приобрести, поскольку расширяла свой парикмахерский бизнес, приносивший ей неплохой доход. И лишь после этого посоветовалась с мужем, который и одобрил покупку. С женщиной, которая продавала площади, были согласованы условия сделки — 12 млн руб., из которых, согласно договору купли-продажи, около 1 млн руб. передавались деньгами, а в счет остального — другое помещение. Фигуранты дела уточняли, что само здание в Балашихе для военнослужащих тогда еще внутренних войск возводилось по инвестиционному контракту. Позже квартиры по постановлению правительства были переданы в муниципальную собственность, а нежилые помещения остались во владении подрядчика. Именно тогда площади, где потом разместилась парикмахерская, были приобретены у застройщика женщиной, позже их перепродавшей, за 1,5 млн руб. Ранее в этих помещениях находились общежитие для военных и отдел капстроительства дивизии Дзержинского (в/ч 3111), которые провели перепланировку.

Из-за этого последнего обстоятельства новой владелице не удалось зарегистрировать их в установленном порядке, а изготовить нужные ей фиктивные документы помог Кирилл Прокудин. Вину в этом правонарушении он, кстати, никогда не отрицал, но настаивал, что ни о каком мошенничестве речи не шло.

В итоге сторона защиты утверждала, что Росгвардия, как и Росимущество, которое, кстати, так и не смогло сформировать свою позицию по делу, в данном случае никакого ущерба не понесли, а в деле есть много недоработок в заключениях экспертов, финансовых подсчетах и т. д.

Надо отметить, что как в начале судебного процесса, так и перед его окончанием защита обоих подсудимых ходатайствовала о прекращении их уголовного преследования за истечением сроков давности, так как с момента даже фиктивного изъятия помещений из федеральной собственности на основании подложных документов все равно прошло более десяти лет. Но оба раза они были отклонены как преждевременные с обещанием дать им оценку позже. Получается, что теперь на них судья Филимонов ответит уже при вынесении приговора.

Адвокат Кирилла Прокудина Павел Смирнов отметил, что многие документы, касающиеся строительства дома и отсутствия в них бюджетной составляющей, следствием не исследовались, а просьбы защиты изучить их в суде остались без ответа.

«Право на имущество не может возникнуть на основании фиктивного акта Росимущества, а если это и возможно с позиции обвинения, то и тогда действия Кирилла Прокудина, связанные с использованием подложных документов, не образуют состава мошенничества»,— считает господин Смирнов. При этом адвокаты Сергея Милейко от комментариев воздерживались.

Стоит отметить, что, по некоторым данным, к Сергею Милейко вне зависимости от приговора Реутовского гарнизонного суда могут возникнуть претензии у следователей ГВСУ СКР, которые расследуют уголовное дело о хищении около 680 млн руб. при поставках в Росгвардию формы по завышенным расценкам и сопутствующих этому обстоятельствах.

Сергей Сергеев