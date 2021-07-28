 

К 2024 году в Новой Москве будут работать 14 станций метро

28.07.2021, 14:20, Разное
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В скором времени собственная ветка подземки появится в ТиНАО. Для линии метро, которая будет обслуживать жителей Новой Москвы, уже выбрано официальное название – Троицкая. Сейчас столичные власти ведут активную работу по ее окончательному строительству, ведь без этой ветки городской метрополитен может просто не справиться с возрастающими нагрузками.

На данный момент в ТиНАО уже функционируют восемь станций подземки, а в ближайшие три года планируется открыть для пассажиров еще шесть остановочных пунктов. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в 2016 году на Сокольнической линии были открыты станции “Румянцево” и “Саларьево”. Через два года ввели остановочные пункты “Рассказовка” и “Говорово”, расположенные на Калининско-Солнцевской линии. Еще через год на красной ветке окрылись станции “Филатов Луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Коммунарка”.

Глава профильного департамента также отметил, что дополнительные шесть остановок столичной подземки будут построены в Новой Москве до конца 2024 года, то есть число станций возрастет до 14. Активные работы по прокладке тоннелей и оборудованию новых станций ведутся уже сейчас. Власти планируют завершить их как можно скорее, поэтому в строительстве задействованы сразу полторы тысячи специалистов.

На данный момент метростроители работают одновременно на четырех пунктах Троицкой линии метро – это станции “Тютчевская”, “Мамыри”, “Бачуринская” и “Коммунарка”. На других ветках подземки специалисты занимаются строительством остановочных пунктов “Пыхтино” и “Новомосковская”.

На территории ТиНАО планируется построить участок Троицкой линии от станции “Коммунарка” до станции “Троицк”. На этой ветке будут расположены станции “Сосенки”, “Ракитки”, “Десна”, “Десеновское”, “Ватутинки”, “Троицк”. Проект планировки данного участка пока еще находится в работе, строительство не ведется. Оно запланировано после 2024 года, однако ввод участка Троицкой линии “Новаторская” – “Коммунарка” ожидается в 2024 год.

Троицкая линия должна соединить городской округ Троицк с Московским
центральным кольцом. Ветка пересечет юг Сокольнической линии, образовав пересадочный узел на стации “Коммунарка”. Длина линии составит около 40 километров.



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