Пискарев отверг обвинения Байдена о вмешательстве России в дела США

Байден обвинил Россию в подготовке вмешательства в выборы, которые пройдут в США в следующем году. “Выглядит как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России”, – сказал Пискарев, возглавляющий комиссию Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны.

Законодатель обратил внимание, что лидер Соединенных Штатов по обыкновению не привел ни единого примера вмешательства России во внутренние дела США.

“В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы”, – сказал парламентарий.

По словам Пискарева, комиссия Государственной Думы каждый день фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны извне.

За последнее время парламентарии направили соответствующую информацию в Министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. Также собранные материалы переданы партнерам России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пискарев подвел итог выступлению Байдена. Парламентарий расценил слова президента Соединенных Штатов как установку американскому разведывательному сообществу активизировать деятельность на российском направлении.