 

Мнение: Почему мне не интересна Олимпиада

28.07.2021, 13:54, Разное
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Российские гимнасты всех опередили и стали чемпионами токийской Олимпиады в командном многоборье. Гимнастки тоже совершили чудо и тоже стали чемпионками.

Но вот что интересно, поймал себя на мысли, что мне совершенно не интересно, кто кого в Токио быстрее, выше и сильнее. Это потому что я постарел? Или потому что в большом спорте осталось очень мало спорта, но стало чересчур много политики и шоу?

Это выглядит откровенным плутовством, что спортсменов из России лишили права выступать на Олимпиаде под флагом России, но тем же самым спортсменам разрешили выступить в Токио под флагом Олимпийского комитета России.

Какое это имеет отношение к спорту, что спортсмены из России лишены права выступать под флагом своей страны и подниматься на пьедестал под звук гимна своей Родины? Это что угодно, только не спорт.

PS  В августе 1945 года были совершены атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Если бы американцы разрисовали самолеты флагами МОК или Лиги наций, бомбардировщики B-29 не перестали бы быть американскими самолетами, а летчики – американскими летчиками. Так и со спортсменами. Даже под флагом ОКР они не перестали быть гражданами России. И при чем тут спорт?

На снимках: граждане России – чемпионы Олимпиады в Токио, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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