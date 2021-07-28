Партия с прицепом

До трети депутатов «Единой России» никто не выбирал: исследование «Новой».

На сентябрьских выборах «Единую Россию» снова поведут «паровозы». «Новая» насчитала по меньшей мере 60 кандидатов от партии, которые с высокой вероятностью откажутся от мандатов сразу после избрания. Это почти в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах в 2016 году.

Что может объединять Сергея Шойгу, Сергея Собянина и Рамзана Кадырова? Все они в сентябре будут в четвертый раз участвовать в выборах в Госдуму. И не потому, что в предыдущие разы они не были избраны. Ровно наоборот: каждый раз они возглавляли региональные списки, побеждали, а затем — передавали свои кресла куда менее известным сопартийцам.

К примеру, в 2011 году Сергей Собянин передал свое место некоему Данилу Волкову. До назначения тот работал замом гендиректора ГБУ Москвы «Городская реклама и информация».

Сергей Шойгу в том же году отдал мандат депутату Раисе Кармазиной,

а Рамзан Кадыров в 2016-м — малоизвестному широкой публике Ахмеду Догаеву, руководившему представительством главы Чечни в Волгограде.

Известных чиновников, актеров, врачей, которые возглавляют партийные списки, но изначально не собираются становиться депутатами, называют «паровозами». Эта технология законна. Однако фактически ее можно считать обманом. Голосуя за «паровоза», избиратель получает кота в мешке — неизвестно кому достанется мандат после выборов.

Так, в 2011 году россияне голосовали за Дмитрия Медведева, тогда президента страны, а в итоге его мандат был передан Ирине Яровой.

Последняя известна законом, который обязал операторов хранить разговоры и сообщения пользователей.

Активнее всех «паровозной» технологией пользуется «Единая Россия». Так, на выборах 2007 и 2011 годов около трети депутатов (32–37%), избранных от «ЕР», получили свои мандаты от «паровозов». То есть

в эти годы более пятой части Госдумы (21–24%) составляли депутаты, за которых персонально никто не голосовал.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и бывший глава Белгородской области Евгений Савченко стали рекордсменами «паровозной» технологии. Они четырежды баллотировались в Думу и все четыре раза отказывались от мандата сразу после выборов в пользу других кандидатов. Еще 13 членов «ЕдРа» отказывались от мандатов трижды.

Роль «паровоза» примеряли

Владимир Путин,

глава «Роснефти» Игорь Сечин,

ректор МГУ Виктор Садовничий,

глава Эрмитажа Михаил Пиотровский,

актеры Валерий Золотухин и Владимир Машков.

Для того чтобы передать мандат нужному человеку, партии устраивают целые цепочки отказников. Таким образом, на практике места в Госдуме достаются политикам, занимающим последние (иногда 10–17-е) строчки в региональных списках. Доходит до смешного: в 2007 году Михаилу Хоронену, тогда мэру Пскова, пришлось два раза отказываться от мандата депутата, передавая кресло сопартийцам.

Благодаря «паровозной» технологии депутатами в разные годы становились

сестра министра обороны Лариса Шойгу,

миллиардеры Виталий Южилин и Леонид Симановский,

бывший охранник Ельцина Александр Коржаков.

Кроме того, так депутатами становятся

супруги региональных предпринимателей,

чиновники, завершающие свою карьеру,

и просто малоизвестные политики.

Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения «Голос», сравнивает политических «паровозов» со звездами в телерекламе. «У «Единой России» есть набор узнаваемых лиц. Они являются как бы амбассадорами, хэдлайнерами этой партии. И задача партии сводится к тому, чтобы привлечь внимание, показать, что ее поддерживают люди, которым избиратели доверяют, симпатизируют или которых хотя бы знают».

Впервые о «паровозной» технологии заговорили после выборов 2003 года. Тогда «Яблоко» и КПРФ выступили против новой практики.

А председатель ЦИК Александр Вешняков говорил, что «технология паровозов» дискредитирует выборы.

ЦИК даже предлагала изымать мандаты у партий, если от них отказались кандидаты с изначально проходной позиции — из федеральной части списка или возглавлявшие региональные группы. Однако провести такую норму через Госдуму, где большинство составляла «Единая Россия», не удалось.

Фото: РИА Новости

На выборах в Госдуму чаще всего «паровозами» становятся губернаторы и мэры из регионов, федеральные министры и руководители госучреждений — музеев, театров, университетов.

Такая технология применяется массово не только на федеральных, но и на региональных выборах. В прошлом году 119 кандидатов, в основном от «Единой России», ЛДПР и КПРФ, отказались становиться депутатами областных законодательных собраний, писали «Открытые медиа». Причем в региональных кампаниях чаще всего «паровозами» выступают не только чиновники, но и сами депутаты Госдумы, которые затем отдают свои мандаты региональным коллегам. Так, «паровозами» оказались Владимир Жириновский, Захар Прилепин, политолог Сергей Михеев.

В 2016 году доля депутатов, прошедших в Госдуму за счет «паровозов», упала с 21 до 7%. «Тогда рейтинг «Единой России» стал снижаться (накануне выборов он составлял 31%. — Ред.), и кандидаты, наоборот, пытались не привлекать внимание к своей партийности. Например, одномандатники скрывали, что они от «ЕР», старались идти самовыдвиженцами», — объясняет Григорий Мельконьянц.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

В этом году за два месяца до выборов рейтинг «Единой России», даже по данным государственного ВЦИОМа, составляет 28%. Однако на этот раз партия власти снова привлекла губернаторов-«паровозов».

Отличие этого года в том, что в числе «паровозов» — не только популярные чиновники. Среди них есть губернаторы с нулевым или отрицательным рейтингом, говорит политолог Александр Кынев. Например, Сергей Меняйло, которого назначили врио главы Северной Осетии три месяца назад, в апреле, или Александр Цыбульский, который в прошлом году с трудом выиграл выборы в протестном Архангельске.

«В случае с губернаторами их участие в выборах — это просто способ лично мотивировать их на максимальный результат, сделать их лично ответственными. Это следствие того, что с рейтингами плохо. Все, что у них есть, — это административная мобилизация. И они пытаются эту мобилизацию усилить, насколько это возможно», — считает Кынев.

Мельконьянц связывает распространение «паровозной» технологии с отсутствием как таковой публичной политики и политической конкуренции, а также — с

невысокой гражданской ответственностью избирателей, которые не анализируют программы партий и не оценивают результат работы уже избиравшихся депутатов.

«С другой стороны, следует понимать, что выборы конкурентными сами по себе стать не могут. К нам не прилетят инопланетяне и не создадут новые партии, не изобретут новых политиков. Задача — все же принимать участие в выборах, выбирать из тех, кто остался. Иначе деградация [института выборов] будет идти дальше, и ситуация лучше не станет», — говорит Мельконьянц.

P.S.

«Новая газета» отправила кандидатам, баллотирующимся в Госдуму по федеральным спискам парламентских партий, официальные запросы. Мы попросили их пояснить, действительно ли они, в случае избрания, собираются перейти на работу в Думу, и какие законопроекты намерены инициировать. Покинут ли Сергей Шойгу и Сергей Лавров посты министров ради работы в парламенте — расскажем в ближайшее время.

Антонина Асанова, Артем Щенников

Редактор: Арнольд Хачатуров / «Новая газета»

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