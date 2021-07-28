Король Филипп и королева Летиция с дочерьми отметили День Святого Иакова в Галисии

Король Испании Филипп VI, королева Летиции, а также их дочери – кронпринцесса Леонор и принцесса София – минувшее воскресенье провели в Галисии, автономном сообществе страны. Семейство посетило столицу провинции, город Сантьяго-де-Компостела, где они приняли участие в праздничной мессе по случаю Дня Святого Иакова.

На площади у главного собора Сантьяго-де-Компостела в этот праздничный день королева Летиция появилась в ярком образе. Ее Величество выбрала тотал-лук Carolina Herrera: бежевое платье-миди с крупными малиновыми цветами, босоножки и сумку в тон принту. Образ закончили сережки TOUS. Принцесса Леонор и инфанта София не уступали матери в яркости образов: старшая вышла к подданным в платье насыщенного цвета фуксии, а младшая – в лазурном. Кроме того, подросшая Леонор, которой уже 15 лет, с недавних пор носит туфли на небольшом каблучке, а 14-летней Софии по протоколу все еще положены модели на плоской подошве. К слову, принцессы уже самостоятельно, без родителей, выходят в свет и принимают участие в различных мероприятиях.

Принцессы Испании София и Леонор с матерью, королевой Летицией

25 июля для автономии – двойной праздник: светский – День Галисии – и религиозный – День Святого Иакова, который, впрочем, возведен в ранг государственного не только здесь, но и в Стране Басков. Ежегодно День Святого Иакова (его еще называют “Праздник апостола”), пышно отмечают в столице Гасилии, Сантьяго-де-Компостела, городе, построенном вокруг одноименного собора IX века. Королевские особы по давней традиции присутствуют на этом празднике.

С конца весны испанские монархи и их “коллеги” из других европейских стран в связи с ослаблением карантинных мер стали активно выходить в свет. А в конце мая-начале июня королева Летиция появлялась на публике чуть ли не каждый день. Фэшн-подборку нарядов испанской королевы, которые демонстрируют, что можно носить ультрамодные и экологичные наряды с социально важным посылом, не нарушая при этом королевский протокол, смотрите в материале HELLO.RU здесь.