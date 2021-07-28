Политолог оценил новшества в порядке аккредитации СМИ на выборах

«Права журналистов значительно расширены с учетом проведения трехдневного голосования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя утвержденный Центризбиркомом порядок допуска прессы на выборы и референдумы, которые пройдут в этом году.

«Правила, регламентирующие работу СМИ в период выборов, делают более комфортной работу профессиональных журналистов и значительно упорядочивают процесс их участия в освещении избирательной кампании», – отметил политолог, сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

По его словам, «в этом году введена важная норма о том, что региональный избирком вправе организовать подачу заявки на аккредитацию региональных СМИ через территориальную избирательную кампанию по месту их нахождения. «Это сильно облегчает аккредитацию местных, районных и городских СМИ», – подчеркнул эксперт ЭИСИ.

«Права журналистов значительно расширены с учетом проведения трехдневного голосования. Предметно прописано право журналистов при проведении выездного голосования к тем группам избирателей, доступ к которым затруднен», – напомнил эксперт.

«Теперь детально закреплено право представителей СМИ присутствовать при перемещении бюллетеней в сейф–пакеты. Также подтверждено право журналистов на фото и видео–фиксацию этих процедур. Эти нормы направлены на то, чтобы сделать выборы еще более прозрачными», – отметил политолог.

Рудаков отметил, что «новый порядок аккредитации отвечает интересам профессиональных журналистов, которые штатно работают или сотрудничают с конкретными СМИ. Эти требования основаны на законе и соответствуют нужному профессиональному уровню журналистов, освещающих выборы».

Эксперт указал на вопрос о разграничении статуса журналиста и статуса наблюдателя в избирательном процессе. «Работа журналиста направлена на профессиональное информирование избирателей о ходе выборов. Но журналист не является наблюдателем. У них абсолютно разные задачи. Важно, что в отличие от наблюдателя, представитель СМИ не вправе обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования», – отметил собеседник.

«Также в числе требований к журналистам необходимость воздерживаться от вмешательства в деятельность избирательной комиссии. То есть права журналиста и наблюдателя четко разграничены. Это важно, чтобы процесс голосования носил упорядоченный характер», – подчеркнул политолог.

Он напомнил о том, что «во время предыдущих выборов всех уровней избирательные комиссии часто сталкивались с «псевдожурналистами» и серийными нарушителями требований, которые пытались вести себя и как журналисты и как наблюдатели, не являясь ни теми, ни другими. Поэтому в правилах сказано, что аккредитация может быть остановлена в случае нарушений правил».

Рудаков также обратил внимание на решение о сроках аккредитации. «Раньше она выдавалась сроком на один год, теперь она действительна только в дни голосования. Это важно, так как ранее «псевдожурналисты» пользовались этим не в журналистских целях», – заключил эксперт.

В среду Центризбирком утвердил порядок допуска прессы на выборы и референдумы, которые пройдут в этом году. Аккредитация СМИ начнется с 30 июля, и будет носить уведомительный характер.

У журналистов будет «возможность осуществлять предусмотренные законом полномочия в течение всего периода голосования, установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума», – говорится в документе ЦИК. При этом представители прессы обязаны воздерживаться от вмешательства в работу участковых комиссий, соблюдать порядок и санитарно-эпидемиологические требования.

Все сотрудники изданий, отвечающие требованиям закона, подлежат аккредитации. На редакции не возлагаются дополнительные обязанности подтверждать двухмесячный стаж работы своих сотрудников. Вместе с тем указано, что избиркомы вправе проверять представленные сведения о журналистах и для этого запрашивать у редакций дополнительную информацию.

Как отметила председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань, представители прессы – «это люди с активной гражданской позицией, и никто, конечно, не ограничивает их в проявлении такой активности». «Речь о том, что функционал на выборах должен быть строго разделен: журналист фиксирует факты и передает их своим читателям, его задача – донести до общества правду, подробно и честно рассказать, как идет процесс, – отметила Горбань. – По закону о СМИ он обязан оперировать только проверенной информацией. Если же журналист хочет участвовать в процессе, ему стоит получить статус наблюдателя – партийного или общественного».

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Председатель Союза журналистов РФ (СЖР), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев сказал, что «Центральная избирательная комиссия РФ предложила разумные меры аккредитации журналистов на выборах в сентябре», сообщил ТАСС.