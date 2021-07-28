 

Путин направил властям Индии соболезнования из-за наводнения

28.07.2021, 13:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения на западе страны, информирует пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Между тем число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести.

До этого, в мае, на Индию обрушился циклон «Тауктае».



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