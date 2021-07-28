 

Около 99% скончавшихся с февраля от COVID-19 пациентов в Италии были не полностью привиты

28.07.2021, 13:36, Разное
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Эксперты NHS изучили медицинские карты пациентов, которые умерли от COVID-19 с 1 февраля по 21 июля, передает The Guardian. В основном это люди пожилого возраста — в среднем 80 лет. Также было зарегистрировано 423 летальных исхода среди полностью привитых пациентов, что составляет 1,2% всех смертей от коронавирусной инфекции за этот период, их средний возраст составил 88 лет. 

На сегодняшний день в Италии обе дозы вакцины получили почти 57% населения старше 12 лет. Прививочная кампания началась в стране в начале года, использовались вакцины производства Phizer и Moderna. На прошлой неделе Италия вслед за Франция объявила о том, что подтверждение вакцинации или наличия антител после перенесенной инфекции станет обязательным для посещения массовых мероприятий и общественных мест, информирует The Guardian. 

Всего за время пандемии в Италии было выявлено свыше 4,3 миллионов случаев COVID-19, скончались свыше 127,9 тысяч пациентов. 

Отметим, что похожие данные ранее были озвучены в Великобритании: около 99% смертей от COVID-19 в последние месяцы приходилось на частично или полностью привитых пациентов из групп риска: пожилых, постояльцев домов престарелых, людей с хроническими заболеваниями. 

Так, Business Insider сообщил со ссылкой на органы здравоохранения сообщил о том, что 21 июня было выявлено 92 029 случаев заражения «индийским» вариантом дельта и 117 смертельных исходов. В возрастной группе до 50 лет восемь смертей связаны с заражением этим вариантом, и ни один из них не был полностью привит, двое успели получить только одну дозу вакцины. Все остальные умершие пациенты — люди значительно старше 50 лет.



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