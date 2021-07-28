 

“Страстная парочка”. 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного

28.07.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица отметила, что отдыхает с ним в Одессе. На селфи пара запечатлена на пляже на фоне моря. 

Гросу выбрала для съемки бикини зеленого цвета с бахромой на лифе. 

“Страстная парочка. Отлично смотритесь вместе”, – прокомментировали публикацию в сети. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах.

Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.  В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.

В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними. 27 июля Гросу призналась, что в ее микроблоге нет общих фото с Полянским, так как он в основном находится по ту сторону объектива.

Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). 

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / В толпу демонстрантов BLM в Нью-Йорке въехал автомобиль

07.06 / В Германии заявили об активизации российской разведки

16.07 / Хакеры атаковали портал для ознакомления с результатами ЕГЭ

21.05 / Леди Гага рассказала, что забеременела после изнасилования продюсером

20.12 / Новак обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

01.12 / Повысить тарифы на передачу электричества означает загнать промышленность в кризис – СМИ

10.10 / Во Франции столкнулись два самолета, погибли все, кто находился на борту

15.04 / В Совфеде пообещали «зеркальный ответ» на возможные санкции США

03.11 / Австрийский террорист ранее уже был осуждён за связи с ИГ, но его освободили досрочно

15.04 / Россия ограничила авиасообщение с Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика