“Страстная парочка”. 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного

Певица отметила, что отдыхает с ним в Одессе. На селфи пара запечатлена на пляже на фоне моря.

Гросу выбрала для съемки бикини зеленого цвета с бахромой на лифе.

“Страстная парочка. Отлично смотритесь вместе”, – прокомментировали публикацию в сети.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах.

Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.

В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними. 27 июля Гросу призналась, что в ее микроблоге нет общих фото с Полянским, так как он в основном находится по ту сторону объектива.

Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

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