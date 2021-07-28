 

Австрийский партнер “Газпрома” озвучил срок запуска “Северного потока – 2”

28.07.2021, 13:34, Новости дня
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“В свете всех препятствий по запуску проекта я думаю, что строительные работы завершат в конце августа. Я скрещу пальцы за “Северный поток – 2″. Глава компании [Nord Stream 2 AG] также говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Мы верим, что газ может пойти в этом году. Есть хорошие шансы, что это произойдет”, – сказал он. 

По словам Зеле, пусконаладочные работы на газопроводе могут начать во второй половине этого года.

Глава OMV также заявил, что соглашение между США и Германией по “Северному потоку – 2” обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.

Контекст:

OMV – главный партнер “Газпрома” в Австрии, сказано на сайте российской компании. Две организации сотрудничают по добыче, транспортировке и поставкам газа. В первом квартале 2019 года эта компания профинансировала прокладку газопровода “Северный поток – 2” на сумму в €44 млн.

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В компании – операторе газопровода 11 июля заявляли, что “Северный поток – 2” достроен на 98% и его строительство завершат в августе.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили о заключении соглашения по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”. Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны “будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску “Северного потока – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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