 

28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

28.07.2021, 13:34, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1834-м – открыт Киевский университет имени святого Владимира – нынешний университет Тараса Шевченко.
в 1851-м – впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.
в 1858-м – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации личности.
в 1951-м ­– премьера мультфильма Уолта Диснея “Алиса в Стране чудес”.
в 1980-м – в Москве в этот день похоронили Владимира Высоцкого, актера театра и кино, автора-исполнителя и поэта.

В этот день родились:

в 1923-м – Владимир Басов, советский актер, кинорежиссер и сценарист, известен по фильмам “Приключения Буратино”, “Мимино”, “По семейным обстоятельствам”.
в 1926-м – Инна Макарова, советская киноактриса, прославилась ролями в картинах “Молодая гвардия”, “Высота”, “Дорогой мой человек”, “Девчата”.
в 1929-м – Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961 по 1963 годы.
в 1951-м – Наталья Белохвостикова, советская и российская киноактриса, снялась в фильмах “У озера”, “Тегеран-43”, “Стакан воды”, “Красное и черное”.
в 1960-м – Владимир Гришко, украинский оперный певец, тенор.

В этот день умерли:

в 1741-м – Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач и дирижер. Ему было 63 года.
в 1750-м – Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, 65 лет.
в 2006-м – Владимир Дахно, украинский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист, Известен как автор свыше 20 мультфильмов, в частности сериала “Казаки”. Ему было 74 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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