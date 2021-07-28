В Харьковском зоопарке из-за генетического заболевания умерла слониха Тенди

“Тэнди приехала в Харьковский зоопарк из Одессы в двухлетнем возрасте. Со временем, когда слоненок начал набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами. Тэнди хромала, неправильно ставила стопу, что привело к искривлению ног и системным изменениям, которые не позволяли нормально двигаться”, – рассказали сотрудники.

Консилиум ветеринаров, созванный после появления первых симптомов забоелвания, пришел к выводу, что у слонихи дисплазия коленных суставов.

“Единственная причина возникновения данного заболевания у животных – генетический фактор. Именно таким заболеванием страдал отец Тэнди слон Тарун”, – сообщили в релизе.

Лечение Тэнди велось под наблюдением экспертов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Была подобрана поддерживающая терапия.

По информаци пресс-службы зоопарка, европейские специалисты рекомендовали усыпить животное, однако в Харькове эвтаназии.

“Было решено продолжить лечение Тэнди. Оно давало эффект, однако временный – исчезали симптомы, а не само заболевание. В последнее время состояние Тэнди начало стремительно ухудшаться”, – отметили в сообщении.

Директор зоопарка Алексей Григорьев в комментарии Общественному сказал, что прощания зоопарк проводить не будет”.

“Никто не будет прощаться. Сделали патологоанатомическое вскрытие лучшие специалисты в Украине. Труп животного отправили на утилизационный завод”, – отметил Григорьев.

В Харьковском зоопарке сейчас живет слон, самец Аун, сообщила пресс-служба мэрии.

“Он старше Тэнди на один год. Слон родился в 1997 году в голландском зоопарке, а в Харьков приехал в возрасте пяти лет”, – скзано в релизе.

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