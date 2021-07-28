 

В Харьковском зоопарке из-за генетического заболевания умерла слониха Тенди

28.07.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Тэнди приехала в Харьковский зоопарк из Одессы в двухлетнем возрасте. Со временем, когда слоненок начал набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами. Тэнди хромала, неправильно ставила стопу, что привело к искривлению ног и системным изменениям, которые не позволяли нормально двигаться”, – рассказали сотрудники.

Консилиум ветеринаров, созванный после появления первых симптомов забоелвания, пришел к выводу, что у слонихи дисплазия коленных суставов.

“Единственная причина возникновения данного заболевания у животных – генетический фактор. Именно таким заболеванием страдал отец Тэнди слон Тарун”, – сообщили в релизе.

Лечение Тэнди велось под наблюдением экспертов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Была подобрана поддерживающая терапия. 

По  информаци пресс-службы зоопарка, европейские специалисты рекомендовали усыпить животное, однако в Харькове эвтаназии.

“Было решено продолжить лечение Тэнди. Оно давало эффект, однако временный – исчезали симптомы, а не само заболевание. В последнее время состояние Тэнди начало стремительно ухудшаться”, – отметили в сообщении.

Директор зоопарка Алексей Григорьев в комментарии Общественному сказал, что прощания  зоопарк проводить не будет”.

“Никто не будет прощаться. Сделали патологоанатомическое вскрытие лучшие специалисты в Украине. Труп животного отправили на утилизационный завод”, – отметил Григорьев.

В Харьковском зоопарке сейчас живет слон, самец Аун, сообщила пресс-служба мэрии.

“Он старше Тэнди на один год. Слон родился в 1997 году в голландском зоопарке, а в Харьков приехал в возрасте пяти лет”, – скзано в релизе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / До появления SARS-CoV-2 ни один вирус не имел шансов стать пандемическим – японский иммунолог

26.11 / France 3 – свет в конце туннеля — французы выдохнули с облегчением после смягчения карантина

02.07 / Рубль вырос к доллару и евро

30.05 / Стало известно о совершенном ранее убийстве стрелка в Екатеринбурге

01.01 / Конгресс преодолел вето Трампа по военному бюджету США

24.06 / Стало известно, когда Зеленский выйдет из самоизоляции

19.05 / В украинском учебники нашли ссылки на порносайт

17.12 / В мире: Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

22.03 / Звезда “Беверли-Хиллз, 90210” Зиринг показал дочерей

12.07 / Польша: второй тур президентских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика