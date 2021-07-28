 

Заморозившая яйцеклетку Анна Семенович хочет родить и воспитать ребенка одна

28.07.2021, 13:30, Разное
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Известная российская певица Анна Семенович, которая не так давно заморозила свою яйцеклетку, готова стать мамой и воспитывать ребенка одна. Она рассматривает вариант, что вместе с наследником будет жить без мужчины.
Анна Семенович часто поднимает тему по поводу поздних родов. Она считает, что жительница должна становиться мамой тогда, когда сама этого захочет, а не по причине установок общества. Экс-солистка группы «Блестящие» мечтает встретить мужчину, которому подарила бы наследников. Однако она не исключает того, что он не появится в ее жизни.

Семенович вне зависимости от обстоятельств планирует рожать. Она убеждена, что сможет самостоятельно воспитать ребенка. К этому артистка готова, как морально, так и материально. По словам Семенович, в жизни могут происходить любые события, поэтому необходимо рассматривать разные варианты.

Артистка считает, что в 30 лет, возможно, являлась бы не очень хорошей матерью, поскольку в тот период не была готова к рождению детей. Спустя десять лет к ней точно пришло осознание того, что она хочет наследников.

На протяжении многих лет Анна Семенович увлекается психологией, читает различные книги по развитию. Она считает, что имеет хорошее психологическое здоровье. Артистка научилась любить себя и окружающих людей. Своему малышу она намерена передать свои навыки.

Источник: www.womanhit.ru



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