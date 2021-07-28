 

В Сети появились первые подробности свадьбы Марины Федункив с итальянским бизнесменом

28.07.2021, 13:30, Разное
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Стало известно о том, что 49-летняя Марина Федункив пару месяцев назад стала супругой 38-летнего итальянского бизнесмена. В Сети появились первые подробности о свадьбе ведущей канала «Суббота!».
Регистрация брака прошла скромно, в одном из МФЦ Москвы. Марина Федункив призналась, что в день своего 50-летнего юбилея они сыграют пышную свадьбу. От традиционных конкурсов и выкупа невесты юмористка решила отказаться. Ее муж Стефано Маджи уже четыре года живет в РФ, но некоторые обычаи страны для него все-таки не понятны.

Поклонники могут стать свидетелями свадьбы Марины Федункив, так как она будет принимать участие в спецвыпуске программы «Четыре свадьбы». На мероприятие пара пригласила родных, а также звездных коллег и друзей. Телеведущая призналась, что подружилась с матерью избранника. Ее также зовут Марина, и она обязательно будет присутствовать на торжестве.

По словам артистки, в их отношениях со Стефано Маджи царит «социализм и равноправие». Они оба уже реализовались в жизни, поэтому нет потребности друг другу что-то доказывать. В этом браке на типичную темпераментную итальянку больше похожа Марина Федункив, чем ее супруг.

Источник: www.starhit.ru



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