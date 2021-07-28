 

Новый смартфон Redmi K50 с Snapdragon 895 получит 100-ваттную зарядку

28.07.2021, 13:30, Разное
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Новый мощный и производительный смартфон готовит к выходу на рынок китайский бренд Redmi. K50 с Snapdragon 895, получит 100-ваттную зарядку и экран Samsung OLED нового поколения.
Современные смартфоны вместе с прогрессивными функциями, требующими большого расхода энергии, получают все более емкие аккумуляторы и мощные зарядные устройства. Вскоре в продажу выйдет Redmi K50 и его Pro-модификация, которые будут выделяться на фоне конкурентских аппаратов от других производителей наличием не только актуальных технологических новинок, но и поддержки мощной зарядки на 100 Ватт. На рынке аппараты появятся уже в начале 2021 года.

Продуктивность и быстродействие девайса обеспечивает однокристальная восьмиядерная система Snapdragon 895. Дополнять ее будет 6-гигабайтный чип оперативной памяти, для хранения любого рода данных предусмотрены 128 гигабайт. Стоит отметить, что, по некоторым данным, в Redmi K50 реализуют поддержку быстрой зарядки на 67 Ватт, а Pro и Pro+ оснастят 100-ваттной. Однако другие блогеры сообщают, что более мощный блок предусмотрен для всей линейки.

Главный объектив основной камеры устройств ожидается 48-мегапиксельный в базовой версии и датчик на 108 миллионов пикселей в расширенной. Кроме того, инсайдеры сообщают о наличии дисплеев OLED поколения E5, поставками которого занимался Samsung. О стоимости аппаратов серии Redmi K50 пока информации нет, однако они, скорее всего, будут дороже сороковой линейки.

Источник: www.ixbt.com



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