 

Софья Эрнст поделилась первым фото с тремя детьми в социальных сетях

28.07.2021, 12:52, Разное
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Константин и Софья Эрнст, как и многие звездные пары, не выставляют напоказ подробности личной жизни. Обо всех важных событиях в их семье актриса предпочитает рассказывать без слов: так, третью беременность Софья подтвердила, выйдя в декабре 2019-го в свет в платье, которое не скрывало ее положения. А спустя полгода многодетная мама, воздержавшись от комментариев, впервые вышла в свет после рождения сына.

В минувший вторник Софья сделала исключение и впервые опубликовала в своем Instagram-блоге снимок с тремя детьми. На снимке она, держа на руках годовалого сына, идет, повернувшись спиной к камере, а ее дочери следуют за ней. К сожалению, лиц на фото не видно, но и такая откровенность со стороны Эрнст – редкость.

А на самом деле, все у меня вот так, – коротко подписала кадр Софья.

Софья Эрнст с детьми

Напомним, 33-летняя Софья Эрнст (в девичестве – Зайка) и 60-летний Константин Эрнст связали себя узами брака в июле 2017 года (по сообщениям российских СМИ), а в 2016 и 2017 году соответственно у пары родилось двое дочерей: Кира и Эрика. Сын стал третьим ребенком для Софьи и четвертым – для Константина. В прошлом он состоял в браке с Анной Силюнас, от которой у него есть взрослая дочь Александра. О своих отношениях с Константином Софья предпочитает особенно не распространяться. Исключение она сделала лишь для издания Tatler, которому дала интервью. В разговоре с главным редактором журнала Ксенией Соловьевой актриса рассказала о знакомстве с мужем, а также об их отношениях и свадьбе:

Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей… У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения.

О сыне Софья впервые рассказала в ноябре прошлого года – она появилась на обложке журнала “Собака” и дала интервью своему другу Фролу Буримскому. Самые яркие цитаты из беседы читайте здесь.

Константин и Софья ЭрнстКонстантин и Софья Эрнст



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