 

Россия намерена взыскать с Болгарии плату за использование кириллицы

28.07.2021, 12:51, Разное
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Россия обратится в Международный арбитражный суд Стокгольма с иском к Болгарии, в котором от страны требуется внесение платы за авторские права на кириллицу, а также выплаты пени за минувшее тысячелетие и сбора за упущенную выгоду.

«Пора окончательно расставить все точки над «и». Болгария бессовестно использует русский алфавит. По большому счёту – русские и болгары – один народ, но в условиях ведения Софией недружественной политики в отношении России, мы не можем оставить этот факт без внимания. Этим иском мы даём миру ещё один сигнал – не любишь Россию – плати», – заявил депутат Госдумы Пётр Толстой.

Парламентарий добавил, что кроме компенсации, Россия будет добиваться обеспечительных мер против Болгарии. Стране, по мнению Толстого, должны запретить использовать кириллицу на время судебного разбирательства. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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