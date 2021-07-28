Россия намерена взыскать с Болгарии плату за использование кириллицы

Россия обратится в Международный арбитражный суд Стокгольма с иском к Болгарии, в котором от страны требуется внесение платы за авторские права на кириллицу, а также выплаты пени за минувшее тысячелетие и сбора за упущенную выгоду.

«Пора окончательно расставить все точки над «и». Болгария бессовестно использует русский алфавит. По большому счёту – русские и болгары – один народ, но в условиях ведения Софией недружественной политики в отношении России, мы не можем оставить этот факт без внимания. Этим иском мы даём миру ещё один сигнал – не любишь Россию – плати», – заявил депутат Госдумы Пётр Толстой.

Парламентарий добавил, что кроме компенсации, Россия будет добиваться обеспечительных мер против Болгарии. Стране, по мнению Толстого, должны запретить использовать кириллицу на время судебного разбирательства.

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