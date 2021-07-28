Пушкина оценила предложение запустить «женские» вагоны в метро

Чтобы уменьшить число случаев домогательств в России, следует сначала ввести соответствующие изменения в законодательство, а создание отдельных «женских вагонов» в общественном транспорте – это уже профилактические меры, сказала газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы Оксана Пушкина.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров заявил о необходимости создать специальные вагоны для женщин, чтобы обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Он подчеркнул, что в мире уже существует подобная практика, поэтому он предлагает провести эксперимент по запуску женских вагонов в метрополитене, трамваях и так далее.

«Как мне кажется, все нужно начинать с закона. В частности, с закона о сексуальных домогательствах. Он есть почти во всех странах мира. Закон начинается с определения, кто входит под его юрисдикцию, ну и какие санкции за его нарушение следуют. Все остальное (отдельные вагоны, автобусы, поезда) – это профилактические меры», – говорит Пушкина.

Депутат рассказала, что на данный момент имеет на руках три законопроекта на тему домогательств. Один подготовлен студентами юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), второй – адвокатом Шота Горгадзе, и третий – общий для всех стран, рекомендованный ООН.

«Любой из них можно дорабатывать и вносить. Проще жить, если понятны правила игры», – заключила эксперт.