Подросток за рулем Mercedes въехал в автобус в Подмосковье

В Московской области подросток за рулем Mercedes врезался в автобус, в результате пострадали люди, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«На Центральном проспекте в Зеленограде произошло ДТП. По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя автомобилем Mercedes, совершил столкновение с автобусом. Есть пострадавшая. Женщине оказывается медицинская помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На месте ДТП находится заместитель прокурора Зеленограда Дмитрий Панов. Началась проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних.

В ноябре прошлого года в Башкирии 15-летний подросток погиб в ДТП, разбившись на скорости 160 км/ч. Подросток ночью угнал машину у своих родителей, заехал за своим 12-летним другом, после чего они решили покататься по городу.