Путин и Пахор договорились отмечать день дружбы РФ и Словении

Президент РФ Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

«Президенты РФ и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями.

Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы двусторонних связей. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.

Затрагивались также некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года.