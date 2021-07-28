 

Отказ от курения продлевает жизнь пациентам с диагнозом рака легкого

28.07.2021, 12:40, Разное
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Рак легких – ведущая причина онкологичнской смертности в мире, на его счету более 11% смертей от злокачественных опухолей. В РФ каждый второй пациент с этим диагнозом умирает в течение первого года после его обнаружения. В США пятилетняя выживаемость при этой болезни 21%, у 57% пациентов есть отдаленные метастазы при первичной диагностике.

Улучшение выживаемости при раке легких – сложная задача. Одним из методов, подающих надежды, является скрининг болезни при помощи компьютерной томографии с низкой лучевой нагрузкой. Но даже при ранней диагностике смертность велика.

В новом исследовании ученые из Международного агентства по изучению рака и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина проверили, помогает ли отказ от курения продлить жизнь пациентов, у которых уже диагностирован рак легкого, и замедлить прогрессирование болезни.

В исследовании участвовали 517 пациентов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с диагнозом немелкоклеточного рака легкого. Это самый распространенный тип этой опухоли. За пациентами наблюдали около семи лет. Из них за это время от причин, связанных с раком умерли 53%, болезнь прогрессировала у 33,7%.

По сравнению с теми, кто продолжал курить, у бросивших средняя продолжительность выживания была на 21,6 месяцев дольше (6,6 лет против 4,8 лет). У оставивших вредную привычку были выше шансы прожить пять лет, у них был дольше период жизни без прогрессирования болезни. Такие эффекты наблюдались, независимо от стадии рака и интенсивности курения.

Авторы пишут, что не менее 50% пациентов с диагнозом немелкоклеточного рака легкого продолжают курить после установления диагноза. Поэтому борьба с курением может дать важную возможность продлить жизнь этих людей.



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