 

“Цель медиаатаки – назначить своих удобных людей”. Замглавы Одесской таможни заявил, что о нем распространяют фейки

28.07.2021, 12:38, Новости дня
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“Для всех, кто не смог или не захотел проверить или же уточнить у меня лично – я не работаю в ДПСС (ДПСС – Держпродспоживслужба. – “ГОРДОН”) Одесской области! Я выиграл там конкурс, не более того. На должность не заступил. Не был там ни разу. Никаких команд не давал, даже ни с кем еще там не разговаривал. На данный момент я как работал, так и продолжаю работать заместителем начальника Одесской таможни. Более того, я сейчас вообще нахожусь в ежегодном отпуске”, – написал он. 

Пудрик сообщил, что по СМИ и соцсетям разошелся фейк о нем.

“Как часто у нас бывает, очевиднейший фейк разлетелся по некоторым изданиям, благо уважающие себя ресурсы не подхватили. В его распространении даже поучаствовали чиновники, рьяно выступающие за борьбу с коррупцией. Цель этой и многих подобных медиа-атак всегда одна – назначить своих удобных людей на “важные” посты в государственных органах. Но в этот раз так спешили, что даже не постарались сопоставить факты. В любом случае, борьба с незаконной деятельностью, в т.ч. с контрабандой – один из приоритетов власти и такие глупые уловки этот процесс оставить вам не помогут. Независимо от того – буду я работать на таможне или нет. Всех благ, уважаемые контрабандисты и их прихвостни”, – подытожил замначальника Одесской таможни.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528062938648925&id=100043356695341

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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