 

“Жаркая погода в Украине будет доминировать”. Синоптик рассказала, когда отступит жара

28.07.2021, 12:38, Новости дня
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29 июля в Киеве ожидается жаркая погода, температура воздуха прогреется до +30  ºC, возможен кратковременный дождь с грозой. Синоптик также прогнозирует периодические дожди и грозы повсеместно по Украине.

“Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером будет преобладать сухая погода – дождевой фронт сместится. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах + 29…+34  ºC, в западных областях будет немного свежее воздух, + 26…+ 31  ºC. К концу недели и в начале следующей жаркая погода будет доминировать”, – подчеркнула Диденко.

Ощутимо прохладнее в Украине станет 3 августа.

“Жара временами – чувствительна, но надо согласиться, что это не +35…+39 ºC, которые недавно грызли, пекли и кусали. И ночи уже явно милосерднее, из окна ночной воздух – хоть пей. Лето сейчас – особенно хорошее”, – написала синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4724417684254839

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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