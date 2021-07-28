Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню “Сину мій”

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

“Дети – это гордость, надежда родителей и продолжения рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в своих детях себя”, – сказал Поплавский.

Эта видеоработа является особой для него, потому что главным актером клипа стал его шестилетний внук Егор. Он сыграл сына маэстро – Александра в детстве.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

Поплавский шутит, что в качестве гонорара внук попросил iPhone 13 Prо, который должен выйти осенью этого года.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

“Я очень доволен тем, как Егор себя вел на съемочной площадке и как работал с режиссером”, – признается поющий ректор.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

Видео было снято с использованием современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Режиссером клипа выступила известный клипмейкер Елена Винярская, которая уже сняла Поплавскому несколько видео.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

“Идея клипа очень трогательная – любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь и защита, уверенность и вера в себя – величайший дар отца сыну. Только за успехи сына отец радуется больше, чем за собственные. Главный герой Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы в решении важных шагов. А малой, в свою очередь, делится с отцом своим детским мировосприятием – фантазиями, компьютерными играми и интересными для него развлечениями. Книга комиксов – это интерпретация “Маленького принца” Антуана де Сент-Экзюпери со словами из песни “Сын мой”, главное – “Щоб безхмарною була твоя дорога”. А если будут “хмари”, то главный герой клипа Михаил Поплавский, как все настоящие родители, сделает все, чтобы эти “хмари” не были большими. Любовь отца – исключительная. В ней мало слов и она бесценна. Именно эти щемящие и проникновенные чувства и является главным месседжем клипа”, – рассказала режиссер клипа Елена Винярская.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

На презентации присутствовали родные Поплавского – сын Александр с женой Алиной и Егор, для которого съемки в клипе стали актерским дебютом.

“Мы очень гордимся этой видеоработой, не только потому, что там снимался Егор. В песне действительно очень важные слова, они близки сердцам всех родителей”, – отметила невестка исполнителя Алина Поплавская.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Посетили презентацию и звездные гости Виктор Павлик, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

Виктор Павлик, у которого недавно родился сын, признался, что эта видеоработа его очень тронула.

“Я с большим трепетом смотрел этот клип. Мне сразу понравилась песня, она очень хитовая, – говорит артист. – Буквально с первого припева у меня появились слезы на глазах, мурашки по телу. Мне как молодому отцу было очень приятно слушать эту песню и смотреть клип. Большому кораблю – большое плавание”.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

Предыдущие клипы Поплавского на хиты “Український борщ”, “Українські вареники”, “Сало” уже собрали миллионы просмотров в YouTube. Маэстро уверен, что видео на песню “Сину мій”, с которой он начал серию семейных видеоклипов, также найдет своего зрителя.

“В этом направлении мало кто из артистов снимает видеоклипы. Я уверен, крепкая семья – крепкое государство”, – говорит артист.

Фото: poplavskiy_michail / Facebook

Совсем скоро Поплавский представит клип на еще одну проникновенную композицию “Батько”, режиссером которой выступила также Елена Винярская.

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