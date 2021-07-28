Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт

Ингредиенты: картофель – 600 г, свинина – 200 г, лук – 100 г, 0,5 головки чеснока, лавровый лист – 3 штуки, палочка корицы – 1 штука, соль – по вкусу, черный перец горошком – 15 штук, перец красный, кориандр – 2 г, паприка молотая – 5 г, куркума молотая – 5 г, кумин – 3 г.

Если блюдо готовится из зимнего картофеля, его нужно, предварительно помыв и очистив, порезать. Если используется молодая картошка, ее можно не разрезать.

Нужно порезать мясо кубиками среднего размера, мелко – лук и чеснок, измельчить специи. Жирную часть свинины нужно отделить. На ней можно поджарить лук. Если мясо нежирное, – сделать это на растительном масле.

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К луку, после того как он стал золотистым, добавить мясо. Накрыть сковороду крышкой. После того как мясо приобрело светлый оттенок, добавить его к картошке, помещенной предварительно в кастрюлю. Добавить специи, лавровый лист, корицу. Нужно добавить немного воды – даже ниже уровня картошки. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 45 минут. Содержимое кастрюли необходимо периодически перемешивать. За пять минут до готовности добавить в кастрюлю нарезанный пластинками чеснок, посолить.

Картошка должна остаться целой, но мягкой. Блюдо подается горячим, в глубокой посуде, чтобы его можно было есть ложкой. Украсить перед подачей свежей зеленью.

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