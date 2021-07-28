Ученые рассказали, какой кофе повышает риск развития рака
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Ученые из США рассказали, какой кофе способен повысить риск развития рака. Неоднократно исследователи доказывали его пользу для организма, на этот раз специалисты заговорили о вреде напитка.
Кофе считается наиболее популярным напитком в мире. Отмечается, что существуют отрицательные стороны его потребления, особенно в горячем виде. Такой кофе повышает риск развития рака.
В исследовании ученых из Американского онкологического сообщества приняли участие 50 тысяч человек в возрасте 45-75 лет. Наблюдения за испытуемыми длились в течение десяти лет. Результаты проведенного эксперимента показали, что риск развития рака пищевода повышается на 90% при употреблении кофе температурой более 60 градусов по Цельсию.
Специалисты рекомендуют дать напитку немного остыть. Если у человека нет времени на это, можно добавить немного холодного молока или же сливок.
Источник: www.medikforum.ru
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