Ученые рассказали, какой кофе повышает риск развития рака

Ученые из США рассказали, какой кофе способен повысить риск развития рака. Неоднократно исследователи доказывали его пользу для организма, на этот раз специалисты заговорили о вреде напитка.

Кофе считается наиболее популярным напитком в мире. Отмечается, что существуют отрицательные стороны его потребления, особенно в горячем виде. Такой кофе повышает риск развития рака.

В исследовании ученых из Американского онкологического сообщества приняли участие 50 тысяч человек в возрасте 45-75 лет. Наблюдения за испытуемыми длились в течение десяти лет. Результаты проведенного эксперимента показали, что риск развития рака пищевода повышается на 90% при употреблении кофе температурой более 60 градусов по Цельсию.

Специалисты рекомендуют дать напитку немного остыть. Если у человека нет времени на это, можно добавить немного холодного молока или же сливок.

Источник: www.medikforum.ru