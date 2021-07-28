Мнение: “Голубая платформа”

"Голубая платформа"

Поток унижений Украины со стороны США не ослабевает. Вслед за демонстративными окриками и переносами встреч с Зеленским последовал весьма показательный ход в отношении пестуемой Зеленским «Крымской платформы», где Украина «должна была громко заявить на весь мир о том, что продолжает борьбу за Крым». Изначально, предполагалось, что туда получится заманить лидеров стран НАТО, включая президента США. Но в итоге представительность мероприятия начала скукоживаться, а финальную точку поставили США, отправив вместо Байдена, Харрис или хотя бы Блинкена министра транспорта США Пита Буттиджича, который является открытым геем, которого взяли в команду Байдена как раз для привлечения голосов геев на выборах 2020-го года. Сам по себе Буттиджич мало что из себя представлял, быстро отвалившись с пробега на праймериз демократической партии, где он без шансов проигрывал не только Байдену, но и Сандерсу, Уоррен и Клобушар.

Теперь же США на Украине представит такой вот представитель, который в США в силу разгула там «повесточки» выглядит вполне естественно, но который, естественно, встретит «лучи добра» со стороны украинских нацистов, которые и так регулярно выступают против гей-парадов, которые настойчиво пытаются проводить в Киеве, чтобы приучить местное население к «новой норме». А тут основное политическое мероприятие США украшают открытым геем. В итоге «Крымская платформа» превращается в «Голубую платформу».

Разумеется, США не могли не понимать возможной реакции на такого «гостя» на Украине. Поэтому у данного хода есть два объяснения. С одной стороны, это может выглядеть как еще одно демонстративное пренебрежение Зеленским – мол ты хотел, чтобы к тебе приехал Байден, а мы вместо этого тебе гея пошлем для совместной игры на рояле. Осталось только приехать на границу с Крымом, взяться с Буттиджичем за руки и проникновенно смотреть в направлении Крыма в стиле «Горбатой горы».

С другой стороны, такой ход может рассматриваться через призму стратегии администрации Байдена по продвижению гей-движения в мире в целом и на Украине в частности. Еще во времена Обамы было провозглашено, что США являются мировым лидером в вопросах развития толерантности и инклюзивности во всех сферах и собираются распространять эти идеи во всем остальном мире. Именно тогда на сайте Белого Дома появился флаг ЛГБТ, а государственные структуры США начали принимать различные документы, направленные на развитие «инклюзивности и толерантности» в государственных структурах США и американском обществе. Госдеп и структуры вроде USAID или NED активно поддерживали распространение этих идей за рубежом в рамках стратегических установок администрации Обамы.

Трамп, когда пришел к власти, тут же начал все это откатывать назад. При нем с сайта Белого дома практически сразу по-тихому всю гомосятину вычистили, за что ему немало досталось от «прогрессивной общественности». В том числе, его обвиняли в том, что его борьба с «толерантностью» ведется по заказу Кремля, который тем самым стремиться помешать Америке следовать по пути гендерного освобождения.

Но времена Трампа прошли, и при Байдене все эти моменты снова возвращаются в актуальную политическую повестку, как внутреннюю, так и внешнюю. И тот же Буттиджич (хотя и не только он) рассматриваются «толерантными прогрессистами» как символ перемен в США, которые должны дополниться переменами по «голубому вопросу» и в остальном мире. Понятное дело, что Буттиджича не в каждую страну можно отправить. В некоторых странах ему просто откажут в осуществлении визита. Ну, а Украина вполне подходит для такого демонстративного визита, потому что она при всем желании не сможет отказать, не навлекая на себя неудовольствие Вашингтона, который и так скептически оценивает киевскую марионетку.

Поэтому Зеленскому ничего не останется, как принимать Буттиджича в Киеве, рассыпаться в комплементах и вещать о единстве всего прогрессивного мира в борьбе с «российской агрессией за освобождение Крыма». Само собой, все это уже на этапе идеи выглядит смешно и нелепо, а участие Буттиджича очевидно приведет к волне гэгов на тему «Голубой платформы» как в России, так и на Украине.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/golubaya-platforma/ – цинк

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