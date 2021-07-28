Чтобы не было обидно – Личное мнение

Не знаю, как вам, но вот мне очень обидно, что происходит с Олимпиадами в нашей стране.

Третьи игры подряд — в пролёте. И уже плевать, кто виноват, когда, согласно опросу в моём Телеграм-канале, почти 60% людей, ранее следивших за соревнованиями, перестали это делать.



Фото: Соцсети

А ведь Олимпиада — это почти самое лучшее, что есть у человечества. Громко звучит, но ведь это — правда.

Ещё в школе и универе у меня была мечта — попасть волонтёром на Игры. Силы были, спортом сама занималась, английский знала. Очень хотелось.

Что представляет из себя Олимпийская деревня? Такого, как там, нигде больше не бывает.

Это многонациональный лагерь, куда собраны лучшие спортсмены мира. Сильные. Быстрые. Волевые. И все — друг за друга. Побывать на таком мероприятии — бесценный опыт.

Я верю, что уже в следующем олимпийском цикле Россия вернётся в эту семью. Под своим флагом, со своим гимном. Решив, наконец, проблемы с допингом и чиновниками.

Мы вернёмся туда, чтобы побеждать. Но главное — не победа, точнее — победы не спортивные.

Участие в Олимпиаде — в любом качестве! — это победа. Побывав там волонтёром, журналистом, просто зрителем, человек увидит, что возможен мир без войны. Без разделяющих мир границ, без злости и ненависти между народами, а патриотизм, любовь к своей стране проявляются не войной, а победами на спортивной арене.

Такого опыта не получить больше нигде. Каждый человек должен хоть раз побывать на Олимпиаде, чтобы увидеть, каким может быть будущее всего человечества, когда не останется того, что нас всех разделяет.

И пусть это будет через тысячу лет, пусть мы, конечно, не доживём до этого, но хотя бы одним глазком посмотреть на такое можно уже в наши дни.

Единственная проблема для россиян — нет, не визы. Их-то дадут. Беда в том, что без английского на Олимпиаде делать нечего.

Мои друзья из сети школ иностранных языков ALIBRA проводят акцию — «Олимпийская неделя», предлагая покорить вершины английского языка вместе с ними.

Причём, со скидками до 50% — ловите момент!

Выучить английский несложно. Просто — если вас учат нормально, а не как в советской школе. В ALIBRA SCHOOL используются свои методики, которые позволят выучить язык в несколько раз быстрее, эффективнее, глубже.

Учиться можно очно, в группе, с преподавателем лично. А можно и онлайн на платформе ALIBRA ONLINE.

В ALIBRA SCHOOL — подход индивидуальный. Вам выберут тот курс, который подходит лично вам. Оценят уровень знаний, время, которое вы готовы тратить на обучение, формат и подберут тот курс, который продвинет вас по пути изучения эффективнее.

И к следующей Олимпиаде, при минимальной усердии и затратах, вы будете знать язык, чтобы воспользоваться им.

От души рекомендую поймать акцию «Олимпийская неделя» в школах ALIBRA и уже заняться наконец своим языком!

Хотели бы побывать на Олимпиаде?

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