 

Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева с днем рождения и годовщиной свадьбы

28.07.2021, 11:56, Разное
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28 июля в семье Боярская-Матвеев – двойной праздник: день рождения актера и годовщина их свадьбы. 11 лет назад в день 28-летия Максима Матвеева он и Елизавета Боярская поженились. Сегодня утром актриса опубликовала на своей странице в Instagram серию совместных фотографий из семейного архива и два портрета супруга и написала:

С днем рождения, любимый. Все самое сокровенное я тебе уже написала! И с очередной годовщиной! 11 лет со дня бракосочетания! Поздравляйте скорее этого офигенного парня #любимыймуж.

В комментариях Максима поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Максим Виторган, Марина Александрова, Светлана Устинова, Аня Чиповская, Елена Подкаминская, Николай Цискаридзе, Наталья Подольская, Лиза Арзамасова, Дарья Повереннова и другие.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская познакомились в августе 2009 года на съемках фильма “Не скажу”, а летом 2010-го поженились. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности. 5 декабря 2018 года у пары родился сын Григорий. Его родители тоже не спешат показывать и ограничиваются только снимками, на которых не видно его лица.

Известно, что эта актерская чета не афиширует семейную жизнь и крайне редко публикует снимки своих детей, но по большим праздникам они все же делают исключение. В апреле этого года старшему сыну пары Андрею исполнилось девять лет. Как звездные родители поздравили мальчика, смотрите здесь.

Год назад день рождения первенца выпал на период всеобщего карантина – как они его провели, смотрите здесь. Также супруги поделились секретом сохранения отношений во время самоизоляции. Кстати, время они тогда зря не теряли – Максим Матвеев, например, вручную создавал игрушки для детей.

Максим Матвеев с сыновьями



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