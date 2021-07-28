 

Из нарколаборатории в Башкирии изъяли 123 кг мефедрона

28.07.2021, 11:54, Новости дня
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В Нефтекамске в Башкирии нашли нарколабораторию по производству мефедрона, полицейские изъяли 123 кг наркотиков и более 887 кг прекурсоров и химических реактивов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска. Затем оптовыми партиями сбывали его покупателям через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте сети», – цитирует Волк ТАСС.

По ее словам, в ходе следственных действий изъяли более 123 кг синтетических наркотиков, найден склад, где хранилось свыше 887 кг прекурсоров и химических реактивов.

Правоохранители также задержали четверых подозреваемых, у которых при обыске в дачном доме нашли самодельный химический реактор, средства связи, оборудование для вакуумной упаковки товара и средства индивидуальной защиты, их, как полагают в полиции, применяли при синтезе наркотиков. По предварительным данным, мощность лаборатории позволяла изготавливать до 15 кг товара в день.

«По версии следствия, вещества и оборудование для производства наркотиков фигурантам доставлялись из других регионов посредством транспортных компаний. Участники криминальной организации тщательно соблюдали меры конспирации, каждый из них отвечал за свое направление деятельности», – отметила Волк.

Против четверых подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ. Дела объединены в одно производство, подозреваемых арестовали.

Ранее в Подмосковье и Тульской области нашли нарколаборатории, которые производили в месяц по 450 килограммов мефедрона. До этого в Московской области находили нарколабораторию, из которой изъяли свыше 100 кг вещества, как минимум третья часть порошка оказалась мефедроном. Подозреваемыми по делу оказались пятеро граждан Украины.



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