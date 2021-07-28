ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ на выборах

Аккредитация СМИ на выборы и референдумы, проходящие в 2021 году в России, начинается с 30 июля, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в среду.

«Аккредитация представителей СМИ носит уведомительный характер и предоставляет им возможность осуществлять предусмотренные законом полномочия в течение всего периода голосования, установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Таким образом, все представители СМИ, отвечающие требованиям закона, подлежат аккредитации. На редакции не возлагаются дополнительные обязанности подтверждать двухмесячный стаж работы представителя СМИ. Вместе с тем, указано, что комиссии вправе проверять представленные сведения о журналистах и для этого запрашивать у редакций дополнительную информацию.

Как и в ранее принимавшихся порядках аккредитации, установлено, что подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие представителей СМИ с необходимостью выполнения ряда предусмотренных законодательством требований, в том числе с требованием не нарушать общественный порядок в помещениях для голосования. Также представители СМИ должны воздерживаться от вмешательства в работу УИК и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Заявки на аккредитацию подаются, как и ранее, в ЦИК РФ и избирательные комиссии субъектов РФ с 30 июля.

Председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснила функции журналистов в ходе выборов.

«Журналисты – это люди с активной гражданской позицией, и никто, конечно, не ограничивает их в проявлении такой активности. Речь о том, что функционал на выборах должен быть строго разделен: журналист фиксирует факты и передает их своим читателям, его задача – донести до общества правду, подробно и честно рассказать, как идет процесс. По закону о СМИ он обязан оперировать только проверенной информацией. Если же журналист хочет участвовать в процессе, ему стоит получить статус наблюдателя – партийного или общественного», – отметила Горбань.

Она отметила, что в последних кампаниях участились случаи использования статуса журналиста совсем не для объективного освещения происходящего. «Мы активно взаимодействуем с нашими коллегами из других регионов, нам известно, что вопрос о злоупотреблениях стоит достаточно остро не только у нас. Практически на каждом голосовании появляется персонаж, который, размахивая журналистским удостоверением, создает скандал без причин, а на поверку оказывается, что он или давно не работает в СМИ, или издание, которое он представляет, СМИ не является. И новые правила аккредитации, которые я вижу, рассчитаны именно на то, чтобы защитить наш журналистский цех от таких скандалов и скандалистов», – добавила Горбань.

Одновременно ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму. Как отметил член ЦИК Павел Андреев, РФ последовательно выполняет свои обязательства в электоральной сфере. ЦИК традиционно приглашает на избирательную кампанию коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.

По его словам, в разъяснениях раскрывается порядок приглашения иностранных наблюдателей, права и обязанности сторон. «Принципиальной особенностью принимаемого документа является то, что кампания проходит в условиях рисков распространения коронавируса. Порядок трехдневного голосования нашел отражение и в документе», – отметил Андреев.

Весь процесс от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов доступен и транспарентен для иностранных наблюдателей, также им предоставляется право наблюдения за дистанционным электронным голосованием, отметил он.

«Надо помнить, что наблюдение будет проходить в условиях крайне непростых с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. Здоровье наших избирателей, наших граждан для нас превыше всего, равно как и здоровье самих международных наблюдателей, особенно в период нахождения на территории РФ. В этой связи подчеркиваю, что разъяснениями предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ, будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, о чем мы будем своевременно информировать», – заключил Андреев.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.