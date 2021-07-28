 

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси

28.07.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем крещения Руси, в котором выразил надежду на «доброе взаимодействие» властей страны и Украинской православной церкви.

«Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей», – передает ТАСС слова патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что выбор святого равноапостольного князя Владимира «стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран».

Патриарх Кирилл также пожелал Зеленскому здоровья и успехов, а народу Украины – мира и благополучия.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси.
«Желаю вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси – мира и благоденствия», – передает РИА «Новости» слова патриарха Кирилла.

Он также «с особой признательностью» отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на «успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества».

«Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости», – заключил предстоятель Русской православной церкви.

День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как православие создало русскую нацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Экипаж разбившегося в Ленобласти вертолета представят к наградам

20.06 / Американцы оказались более благосклонны к Путину, чем к Байдену

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

21.03 / Подоляк считает, что люди, которые били окна во время протеста на Банковой, хотели спровоцировать полицию

03.10 / В Германии в поезде нашли бомбу

06.08 / В Германии призвали «ответить на наглость» сенаторов США

03.08 / Вспышка COVID-19 в Одесском горсовете. Вице-мэр опроверг информацию о заражении

10.07 / Герой “Холостяка 10” тайно женился. Первые кадры церемонии

08.08 / В Портленде 200 человек напали на полицейский участок

13.07 / Euronews – «тестовый концерт» подтвердил пользу масок — но не всех это успокаивает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика