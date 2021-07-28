Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем крещения Руси, в котором выразил надежду на «доброе взаимодействие» властей страны и Украинской православной церкви.

«Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей», – передает ТАСС слова патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что выбор святого равноапостольного князя Владимира «стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран».

Патриарх Кирилл также пожелал Зеленскому здоровья и успехов, а народу Украины – мира и благополучия.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем крещения Руси.

«Желаю вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси – мира и благоденствия», – передает РИА «Новости» слова патриарха Кирилла.

Он также «с особой признательностью» отметил внимание государственных властей Белоруссии к миссии Белорусского экзархата РПЦ и выразил надежду на «успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее соработничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества».

«Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости», – заключил предстоятель Русской православной церкви.

День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в Церкви звучит колокольный звон, проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви.

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